Koronavirüs tedavisi gören CHP’li vekil taburcu oldu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, 23 gündür Koronavirüs tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu. Aydınlık, "Başta süreci takip eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Sayın Fakıbaba ve herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, 23 gündür Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu oldu. Hastane çıkışı açıklama yapan Aydın, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aydınlık, "Başta süreci takip eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

"En büyük teşekkür sağlık çalışanlarına" diyerek sözlerini sürdüren Aydınlık, şöyle konuştu:

"Önce başta Mersin Sağlık İl Müdürlüğü’müze, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir parlamenter olarak burada 23 gün yattım ve bu doktorlar, bu hemşireler ne parlamenter, ne ihtiyar, ne genç ayırt etmeden tedavi uyguluyorlar. Çok güzel bir ekip bu ekip, yürekten teşekkür ediyorum."

"İnsanlar için mücadele ediyorlar"

Sağlık emekçilerinin Koronavirüse mücadele için 24 saat çalıştıklarını belirten Aydınlık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Covid-19 için bazı insanlar belki yok diyorlar, inanmıyorlar, aman aman yapmasınlar, bu insanlara yazık, bu insanlar 24 saat çalışıyorlar, insanlar için mücadele ediyorlar. Bir de beni Ankara’dan takip eden bir doktor ekibimiz varmış, şu an isimlerini hatırlayamıyorum ama onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Son sözüm maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz.”