Koronavirüs'te ikinci dalganın etkisindeki Hindistan'da halktan Modi ve kabinesine kayıp ilanlı tepki: "Sözde liderler insanlar acı çekerken nerede?"

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasından ağır etkilenen, toplam vaka sayısının 20 milyonu, ölümlerin ise 270 bini geçtiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükûmetine yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. Hindistan Ulusal Öğrenciler Birliği, tepkilerini göstermek için polise kayıp bildiriminde bulunarak "Başbakan Narendra Modi ve 10 bakan, pandemi boyunca kayboldu" ifadelerine yer verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının geldiği boyut, Hindistan'da hükûmetin salgın boyunca yetersiz kaldığına ilişkin tepkilere neden oldu.

2014 yılında iktidara gelen ve 2019'da yeniden seçilen Başbakan Modi, yılın başında yüzde 80 oranında memnuniyetle karşı karşıyaydı. Ancak Koronavirüs salgınının yönetilememesi, binlerce insanın sevdiklerini hastane yatakları, oksijen, tıbbi cihaz eksiği nedeniyle kaybetmesi; kaynakları yetersiz sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi Modi liderliğinin sorgulanmasına neden oldu.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden Modern Güney Asya Merkezi Direktörü Ashutosh Varshney, "Modi'nin imajı bu toplu acının nasıl yorumlandığına bağlı gelişecek ancak bence bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bu çok büyük bir acı dönemi ve insanları bu sürecin 'ilahi iradede bir kötü dönem' olduğuna ya da maske takmamak gibi bireysel hataların sonucu olduğuna ikna etmek zor olacak" dedi.

Narendra Modi, salgında ikinci dalgaya ilişkin uyarıları dinlememekle, bilim insanlarının tavsiyelerini dikkate almamakla ve salgın süresince siyasi gündemini önde tutup kalabalık mitingler, dini festivallere izin vermekle suçlanıyor. Hindistan'da aşı programı da hükûmetin sipariş eksikliği nedeniyle kesintilerle ilerliyor.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Güney Asya Programı Direktörü Milan Vaishav "Hindistan'da bu pandemiden etkilenmeyen hemen hemen kimse yok ve Modi'ye yönelik öfke seviyesi özellikle bu zamana kadar seçmeninin çoğunluğunu oluşturmuş şehirli orta sınıf tarafından seçildiği günden beri en yüksek seviyede" dedi.

"Çocuklarımızın aşısını neden yurt dışına gönderdin?"

Bu hafta, Delhi çevresinde sokaklara asılan posterlerde "Modi, neden çocuklarımızın aşılarını yurt dışına gönderdin?" sorusu yer aldı. Posterlerle ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Hindistan Ulusal Öğrenciler Birliği Genel Sekreteri Nagesh Kariyappa da protesto olarak polise giderek kayıp insan bildiriminde bulundu. Kayıplar olarak Başbakan Modi ve 10 bakan gösterildi. Kariyappa, Hindistan salgından kırılırken yönetimin ortada olmamasının resmi kayıtlara geçmesini istediğini söyledi ve ekledi "Hindistan'ı küresel bir lider hâline getireceğini söyleyen sözde liderler insanlar acı çekerken nerede?"