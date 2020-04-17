Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 2 milyon 150 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 binin üzerinde oldu.
Dünyada en fazla vakanın yaşandığı ABD'de 671 binden fazla vaka kaydedildi. ABD'de en az 33 bin ölüm meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde dört hafta içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıkladı.
TIKLAYIN - Trump'ın ABD'de günlük yaşamın normale dönmesi için açıkladığı üç aşamalı planda neler var?
Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başlarken bin 300 yeni ölüm kaydedildi.
İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 525 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 22 bin 170 oldu. Can kaybı sayısındaki düşüş dünün ardından bugün de sürdü.
Ülkede dün 578 kişi, önceki gün ise 602 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı ise düne göre biraz yükseldi. Vaka sayısı yüzde 2,3’lük artışla 168 bin 941’e ulaştı. Dün bu oran yüzde 1,6 ile salgın başından beri en düşük seviyeye gerilemişti
TIKLAYIN - Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'de vaka sayısı dün açıklanan verilere göre, 74 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1643'e çıktı.
TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 125 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 801 yeni tanı kondu
Bugün (17 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
Belçika'da vaka sayısı 36 bini aştı
Belçika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Covid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.
Almanya'dan iyi haber
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 138 bini aştığı Almanya'da 1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı yine düştü. Robert Koch Enstitüsü, Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyurdu.
Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Koronavirüs salgınının boyutunun belirlenmesinde önemli bir faktör olan yayılma hızında düşüş yaşandı. Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyuruldu. Enstitü, “R numarası çok büyük öneme sahip çünkü bu rakam hasta bir kişinin hastalığı başkasına bulaştırma oranını anlatıyor. Şu an bizde bu oran 0.7 seviyesinde” açıklamasını yaptı.
Güney Kore'de 22 yeni vaka
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 22 yeni Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Güney Kore'de toplam vaka sayısı 10 bin 635, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 230 oldu.
ABD'den Guatemala'ya sınır dışı edilen 4 kişide Koronavirüs tespit edildi
ABD'dem Guatemala'ya sınır dışı edilen en az 44 göçmende Koronavirüs tespit edildi. Pazartesi Texas'tan Orta Amerika'ya geri gönderilen göçmenlerle ilgili açıklama yapan Guatemala Başkanlık Sözcüsü, test sonucu pozitif çıkan göçmenlerin gözlem altına alındığını söyledi.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, olayla ilgili olarak "Gözaltına alınanların sağlık ve refahı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nın önceliğidir.