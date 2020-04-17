Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 2 milyon 150 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 144 binin üzerinde oldu.

Dünyada en fazla vakanın yaşandığı ABD'de 671 binden fazla vaka kaydedildi. ABD'de en az 33 bin ölüm meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde dört hafta içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıkladı.

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Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başlarken bin 300 yeni ölüm kaydedildi.

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 525 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 22 bin 170 oldu. Can kaybı sayısındaki düşüş dünün ardından bugün de sürdü.

Ülkede dün 578 kişi, önceki gün ise 602 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı ise düne göre biraz yükseldi. Vaka sayısı yüzde 2,3’lük artışla 168 bin 941’e ulaştı. Dün bu oran yüzde 1,6 ile salgın başından beri en düşük seviyeye gerilemişti

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Türkiye'de vaka sayısı dün açıklanan verilere göre, 74 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1643'e çıktı.

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