Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyona yaklaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 206 bini geçti.

Koronavirüs vaka ve can kayıplarının en fazla görüldüğü ABD'de enfekte olan kişi sayısı 1 milyonau geçti. ABD'deki vakalar dünya genelindeki vaka sayısının üçte birine ulaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Vuhan kentinde hastanelerdeki bütün Covid-19 hastalarının taburcu olduğunu duyurdu.

Koronavirüs'ten ağır etkilenen bazı Avrupa ülkeleri, vaka artış hızının düşmeye başlamasıyla alınan sıkı kısıtlama önlemlerini hafifletmeye başlıyor. 197 bin 675 yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gevşetileceğini duyurdu. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle 4 Mayıs itibariyle İtalyanlar yaşadıkları bölge içerisinde bazı aktiveler gerçekleştirebilecek ancak bölge dışı hareket hakkı sadece doktorlara veya yaşadığından farklı yerde çalışanlara tanınacak.

226 binden fazla vakanın görüldüğü İspanya'da ise sokağa çıkma yasağı 6 haftadır süren 14 yaşının altındaki çocuklar dün ilk kez dışarı çıkabildi. İspanya'da 14 yaşının altındaki çocuklar günde 1 saat ebeveynleriyle evlerinin yakınına çıkabilecek.

Britanya'da Mart ayının sonunda Koronavirüs'e yakalanan, 1 hafta hastanede, 3 gün yoğun bakımda yatan Başbakan Boris Johnson, bugün istirahatini tamamlayıp başbakanlık görevine dönüyor. Britanya'da hükûmet, Koronavirüs'e karşı mücadelede atılan adımların yetersizliği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bugün (27 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti

ABD’de toplam Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşarak, 1 milyon 432’ye yükseldi. ABD’de son 24 saatte 872 kişi Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 56 bin 285’e ulaştı.

İran'da 24 saat içinde 96 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.

Yeni Zelanda'da ağır kısıtlamalar hafifliyor

Bin 469 vakanın kaydedildiği Yeni Zelanda'da sokağa çıkma yasağının sınırları hafifliyor. En yüksek seviye olan 4'te sokağa çıkma yasağını 3'e indiriyor. Bu durumda okullar açılabilecek, insanlar yemek almak için dışarı çıkabilecek, yüzmeye gidebilecek, 10 kişiye kadar toplanılabilecek.

Yeni Zelanda'da son bir saat içinde bir Koronavirüs vakası tespit edildi.

Japonya'da 199 yeni vaka

Japonya'da son 24 saat içinde 199 yeni Koronavirüs vakası ve 3 can kaybı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki Koronavirüs vaka sayısı 14 bin 97'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplam 394 oldu.