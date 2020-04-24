Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 2.7 milyonu geçti; hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190 bini geçerek 200 bine yaklaştı.

Dünyada en fazla vaka ve Koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü ABD'de 869 binden fazla kişinin enfekte olduğu tespit edildi. ABD'de Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.

Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. Aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Koronavirüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)ye, yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirilen 6 aşının insanlar üzerinde denemesine başlandığını duyurdu. DSÖ, bilim insanlarının 83 farklı aşı çalışması yürüttüğünü ve insanlar üzerinde denenen 6 aşının yarısının Çin'de geliştirildiğini ifade etti.

TIKLAYIN - Dünya Sağlık Örgütü: 6 farklı aşı insanlar üzerinde deneniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının "hâlâ başlangıç evresinde" olduğunu ifade etti. Almanya'nın yasama organı Bundestag'da konuşan Merkel, "Pandeminin son evresinde değiliz, hâlâ başındayız. Uzun süre bu virüsle yaşamak zorunda kalacağız" dedi. Merkel, bazı yerel yönetimlerin işletmeleri açma kararının ardından insanların sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat etmeye başladığı konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

TIKLAYIN - Almanya Başbakanı Merkel: Pandeminin hâlâ başlangıcındayız, uzun süre Koronavirüs'le yaşamak zorunda kalacağız

Bugün (24 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 420 ölüm

İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 420 kişinin hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde ölü sayısının 25 bin 969'a yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 21 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 192 bin 994'e ulaştığı ifade edildi.

ABD'de 3 bin 178 ölüm

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 178 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin 318'e yükseldi.

İspanya'da 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti

ABD'den sonra dünyada en fazla Koronavirüs vakasının ve can kaybının olduğu ülke olan İspanya'da bir ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi. 24 saat içinde 367 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 22 bin 157 oldu.

İran'da vaka sayısı 88 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 168 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 88 bin 194'e yükseldi.

İran'da son 24 saat içinde 94 kişi daha hayatını kaybetti, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 574'e çıtkı.

Iran: reports 1168 new cases, 93 new deaths in last 24 hours

Çin: Koronavirüs kaynaklı günlük yeni can kaybı yok

Çin'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yeni can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm olmazken, 2'si yurt dışı kaynaklı 6 yeni vakaya rastlandı. Yurt içi kaynaklı vakaların 3'ü Heylongciang, biri de Guangdong eyaletinde tespit edildi. Ülkede arka arkaya dokuz gündür yeni can kaybı kaydedilmedi.

New York Valisi: 2.6 milyon kişi enfekte olup iyileşmiş olabilir

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık yüzde 14'ünün enfekte olup iyileştiğinin görüldüğünü ve eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.