Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Latin Amerika ülkelerinde günlük vakalar ABD ve Avrupa'yı geçiyor

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 100 bini geçti. Dünya genelinde 333 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

En fazla vakanın bulunduğu ABD'de son 24 saat içinde 25 bin 294 kişi enfekte oldu ve 1263 kişi hayatını kaybetti. ABD'de toplam vaka sayısı bir milyon 577 bin 147, can kaybı ise 94 bin 702 oldu.

Son 3 günde ABD ve Avrupa'da daha fazla yeni vaka kaydedilen bölge Latin Amerika oldu. Özellikle Peru, Meksika ve Brezilya son günlerde en yüksek günlük vaka tespitlerini yapıyor. Brezilya 310 bin vakayı geçerek dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği 3'üncü ülke oldu.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e yakalanıp iyileşenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı.

Bugün (22 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 artarak 20 bin 47'ye yükseldi.

Hindistan'da rekor günlük vaka artışı

Hindistan'da son 24 saat içinde 6 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 118 bini geçti.

Hindistan Sağlık Araştırma Konseyi'ne göre ülkede 2.7 milyon Koronavirüs testi yapıldı.

Japonya'da 3 kentte OHAL kalktı

Japonya'nın Osaka, Kyoto ve Hyogo kentlerinde olağanüstü hal önlemleri kaldırıldı. OHAL ülkede Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu Tokyo, Hokkaido gibi entlerde sürüyor.

Japonya'da OHAL kararı 16 Nisan'da alınmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 17 bin 51, can kaybı ise 809 olarak kaydedildi.