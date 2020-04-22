Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 milyon 564 bini geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 177 bini aşarak 200 bine yaklaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 1 milyona yaklaşmaya başladı. 825 binden fazla vakanın olduğu ABD'de 45 binden fazla insan da Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. California eyaletinde sağlık yetkilileri çalışmak zorunda olan ve riskli ortamlarda bulunan fakat semptom göstermeyen insanların da test edilmesi önerisinde bulundu.

Koronavirüs'ün en ağır etkilediği ülkelerden biri olan İtalya, salgında ikinci aşamaya geçmek için planlama yapmaya başladı. İtalya Başbakanı, Koronavirüs salgınında aşamalı olarak normal hayata geçerken sosyal mesafe, sağlık sistemine özen ve temas takibi gibi adımlar üzerinde durulacağını söyledi.

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Vaka sayısı 130 bini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 17 bini geçtiği Britanya'da gündemde sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği ve ülkenin normal hayata dönüşünü gündeme getiren hükûmet yetkilileri var.

Öte yandan Avrupa'da pek çok ülke aşamalı olarak hayata dönüş sürecine girdi. Almanya, Çekya, Polonya, Avusturya gibi ülkelerde okulların ne zaman açılacağı gibi gündemler üzerinde duruluyor.

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Bugün (22 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 21 bini geçti

Fransa'da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 21 bin 340'a yükseldi.

İtalya'da can kaybı 25 bini aştı

İtalya'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 437 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 25 bin 85'e yükseldi.

Ülkede 3 bin 370 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 187 bin 327'ye ulaştığı ifade edildi. İyileşenlerin sayısının 54 bin 543'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 384 olarak açıklandı.

Birleşik Krallık'ta 763 kişi daha öldü

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde TSİ 19.00 itibariyle 763 kişinin daha öldüğü ve toplam ölü sayısının 18.100'e çıktığı açıklandı. Bu sayılara, bakımevleri veya evlerinde ölenler dahil değil. Dün ise ülke genelinde hastanelerde ölenlerin 823 olduğu açıklanmıştı.

Rusya’da Koronavirüs vaka sayısı 5 bin 236 arttı

Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 5236 daha artarak 57 bin 999’a yükseldi.

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısında 5236 artış oldu. Vakaların çoğu başkent Moskova (2458), Moskova bölgesi (63) ve St. Petersburg’da (294) kaydedildi.

Gün içinde tespit edilen vakaların 2275’i temas kaynaklı ve bir semptom göstermiyor. Ayrıca 57 kişi de hayatını kaybetti.

İran'da can kaybı 5 bin 391'e yükseldi

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996’ya yükseldi.

İspanya'da bir günde 435 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.

Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 artarak 2741’e, vaka sayısı ise 2498 artarak 43 bin 79’a yükseldi.