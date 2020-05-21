Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı dünya genelinde 5 milyonu aştı

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 328 bin 169'u geçti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün dünya çapında 24 saat içinde rekor sayıda vaka kaydedildiğini açıkladı.

En fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de dün günlük yeni vaka sayısı 23 bin 285 oldu. ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon 551 binken Covid-19 kaynaklı ölümler 93 bini geçti.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının kaydedildiği Brezilya'da dün günlük yeni vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Brezilya'da toplam 291 binden fazla vaka oldu.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 899 bin oldu.

Bugün (21 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İran'da 10 binden fazla sağlık çalışanı Koronavirüs'e yakalandı

İran yarı resmi haber ajansı ILNA'ya göre, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Qassem Janbabai, 10 binden fazla sağlık çalışanının Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Janbabai, "10 binden fazla kişi enfekte oldu, bazıları hayatını kaybetti" dedi.

Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Pakistan Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin bini geçtiğini açıkladı. Ülkede kaydedilen vaka sayısı 48 bin 91'i geçti.

Pakistan'da ilk vaka 18 Mart'ta tespit edilmiş, daha sonra ülke genelinde Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama kararı uygulanmıştı. Bu ayın başında aşamalı olarak kısıtlamalar kalkmaya başladı.

Çin'de 2 yeni vaka kaydedildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün iki Covid-19 vakası kaydedildiğini ve hiç ölüm yaşanmadığını duyurdu. Ülkede aynı zamanda 31 asemptomatik vaka tespit edildi. Gözlem altında tutulan asemptomatik vaka sayısı toplam 375 oldu.