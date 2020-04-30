Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Covid-19'u yenenlerin sayısı bir milyona yaklaştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyon 200 bine yaklaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 227 bini aştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'ü yenenlerin sayısı bir milyona yaklaştı. Şu ana kadar 973 binden fazla Covid-19 hastasının iyileştiği onaylandı.

Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını söyledi.

Gilead, çarşamba günü yapılan açıklamada Covid-19 hastaları üzerinde yapılan klinik denemelerde remdesivirin iyileşmeye yardımcı olduğunu gördüklerini ve ilacın hastalığın erken safhalarında kullanıldığında daha etkili olduğunu söyledi. Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, verilere göre ilacın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hastalara iyi geldiğini söyledi.

Salgının merkezi hâline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 34 bine yaklaştı. ABD'de en az 58 bin insanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Britanya'da dün 765 Koronvirüs kaynaklı ölüm daha yaşandığı ve 2 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğunu duyurdu.

Bugün (30 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya'da son 6 haftadır en düşük Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı

İspanya'da son 24 saatte 268 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Önceki gün bu oran 453 olarak kayıtlara geçerken son 24 saat içerisinde 268 insanın yaşamını yitirmesi son 6 haftadaki en düşük rakam olarak tarihe geçti. Ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 24.275’ten 24.543’e çıktı.

Potansiyel Covid 19 ilacının denemelerine izin verildi

Glenmark Pharmaceuticals Ltd'e 2014'te Japonya'da bir grip ilacı olarak geliştirilen Favipiravir'in klinik denemelerini yapma izni verildi. Hindistanlı şirketin hisseleri bir günde yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

Tayland'da 7 yeni vaka

Tayland bugün ülkede 7 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve kimsenin hastalık nedeniyle hayatını kaybetmediğini duyurdu. Ülkede toplam 2 bin 954 vaka görüldü ve 54 kişi hayatını kaybetti.