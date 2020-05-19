Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 320 bini geçti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de en az bir milyon 508 bin kişi enfekte oldu. ABD'de dün itibariyle 90 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı insanlarda ilk aşı deneyini gerçekleştiren şirket Moderna, ilk verilerin olumlu olduğunu, aşı yapılan kişilerin virüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu. Moderna isimli ABD'li şirket 17 Mart’ta başlayan insanlar üzerindeki deneylerin birinci fazının ilk sonuçlarını açıkladı. Birinci fazda aşının küçük bir grup üzerinde güvenilirliği test edildi.

İtalya'da Koronavirüs'e karşı 70 gündür uygulanan kısıtlayıcı tedbirler dün büyük oranda esnetildi. Restoranlar, mağazalar, kuaförler, müzeler yeniden açıldı; halka kendi bölgeleri içinde hareket özgürlüğü verildi. Avrupa'da Koronavirüs salgınının görüldüğü ilk ülke olan İtalya'da kısıtlayıcı tedbirler 10 Mart'ta ülke çapında uygulanmaya başlamıştı.

Bugün (19 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya'da 83 kişi daha öldü

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 778'e çıktı.

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 92 bin 64'e yükseldi

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.

Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 16 bin 792'ye çıktı

Brezilya'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674 artarak 16 bin 792’ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 263 yeni Koronavirüs vakası görülmesiyle toplam sayı 299 bin 941'e ulaştı.

Hindistan'da vaka sayısı 100 bini geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 100 bini aştığınnı duyurdu. Hindistan'da şu ana kadar 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 6 yeni vaka

Çin'de dün 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Vakalardan 3'ü yurt dışı teması olmadan enfekte oldu.

6 vakanın dışında 17 asemptomatik kişi daha tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 85 aktif hasta olduğunu açıkladı.