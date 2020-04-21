Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 211 ülkede görüldü; vaka sayısı 2.5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2,5 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bini aştı.

Covid-19'un merkezi hâline gelen ABD'de 780 bini geçerek 800 bine yaklaştı. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 42 bini geçti.

211 ülke yeni tip Koronavirüs vakası tespit ederken UNESCO, dünya genelinde 1,6 milyar çocuğun salgın nedeniyle okulların kapanmasından etkilendiğini aktardı.

ABD'den sonra en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da en az 200 bin kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

150 binden fazla vakanın görüldüğü Fransa'da ise 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Fransa, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke oldu.

Bugün (21 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da bir günde 534 kişi öldü

İtalya'da Koronavirüs ölümleri son bir günde 534 artarak 24 bin 648'e ulaştı. Günlük can kaybı sayısı önceki 3 güne göre artış gösterdi. Ülkede dün 454, pazar günü 433, cumartesi günü ise 482 kişi hayatını kaybetmişti.

Toplam vaka sayısı ise bir günde 2 bin 729 artışla 183 bin 957 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,5 oldu. Bu oran da düne göre yükseldi.

Vaka artışı dün, salgının başından bu yana kaydedilen en düşük oran olan yüzde 1,26 seviyesindeydi.

İyileşenlerin sayısı ise bugün rekor kırdı. Bir günde 2 bin 723 kişinin iyileşmesiyle salgının başından beri tespit edilen Covid-19 hastalarından toplam 51 bin 600'ü iyileşmiş oldu.

Singapur'da sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran'a kadar uzatıldı Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının 4 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Böylece Singapur'da kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar sürecek. Ülkede dükkanların çoğu ve okullar, 7 Nisan"dan bu yana kapalı. Singapur'da son dönemde Koronavirüs vakalarında yeniden hızlı bir artış görülmüş, sadece bugün 1100'den fazla vaka açıklanmıştı. Bu vakaların hemen hepsinin yurtlarda kalan göçmen işçilerde görüldüğünü belirten Başbakan Lee Hsien Loong, testlerin sayısını hızla artıracaklarını söyledi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi

İran'da Koronavirüs nedeniyle alınan izolasyon önlemleri aşama aşama hafiflerken vaka sayısının 84 bini geçtiği belirtildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi.

İspanya'da günlük ölüm sayısı 430 oldu

İspanya'daki Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı, dünkü 399 kişiye kıyasla biraz artarak bugün 430 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 282 olurken, tespit edilen 204 bin 178 vakadan 82 bin 514'ü iyileşti.

Ülkede 5 haftalık kısıtlamanın ardından, 12 yaşından küçük çocukların nasıl sokağa çıkabileceklerinin bugün açıklanması bekleniyor. Ancak yetkililer, çocukların sokaklarda ya da parklarda oynamasına izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD'de bazı işletmeler işe dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs nedeniyle kapanan işletmelerin açılma kararını valilere bırakmasının ardından Georgia Valisi, bu haftanın sonunda bazı işletmeler çalışmaya. başlayabileceğini söyledi.

Alaska, Tennessee, South Carolina, Illinois ve Louisiana eyaletlerinde de yakın zamanda normal hayata döneceği belirtildi. Valilerin bu kararı "Kamu sağlığını tehlikeye atabileceği" gerekçesiyle eleştiriyle karşılaştı.

Avusturalya'da kısıtlamalar hafifliyor

6 binden fazla Koronavirüs vakasının kaydedildiği Avusturalya'da Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlama kararları hafiflemeye başladı. Sydney kentinde vatandaşlar egzersiz yapmak için sahile gidebilmeye başladı.