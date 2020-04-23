Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 2 milyon 600 binden fazla vaka görüldü

Dünya genelinde 2 milyon 600 binden fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 183 binden fazla oldu.
En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ABD'de son verilere göre 842 binden fazla Covid-19 vakası kaydedildi. ABD'e hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bini geçti.
TIKLAYIN - Koronavirüs'te dün ne oldu? | Hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom, dünyanın yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinde daha gitmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü ise Koronavirüs salgınında ikinci dalganın çok daha tehlikeli olabileceğine işaret etmişti.
ABD'den sonra dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da sokağa çıkma yasağı 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. İspanya'da izolasyon süresi böylece 8 hafta olmuş oldu.
Bugün (23 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
Fransa'da 516 kişi daha hayatını kaybetti
Fransa'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 kişi artarak 21 bin 856'ya yükseldi
İtalya’da koronavirüs salgınında bir günde 464 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 549’a çıktı.
Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.
Son 24 saat içinde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576’ya ulaştı.
Bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti.Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.
İtalya’da bugüne kadar 1 milyon 52 bin 577 kişiye, toplamda 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.
İspanya'da günlük ölüm sayılarında artışın 3'üncü günü
İspanya, son 24 saat içinde 440 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya'da son üç gündür günlük ölüm sayılarında geçen haftaya göre artış yaşanıyor.
İspanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'ye çıktı.
Avustralya Başbakanı: Koronavirüs'ün kaynağı araştırılsın, tüm DSÖ üyeleri soruşturmaya katılsın
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip Koronavirüs'ün nasıl yayıldığına dair bir soruşturmaya bütün Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin katılmasını önerdi.
Reuters'ın aktardığına göre Morrison, ABD Başkanı Donald Trump dahil, birkaç liderle telefonda konuşarak Koronavirüs'te son duruma dair bir toplantı yaptı. Morrison görüşemelerden sonra bütün Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin Koronavirüs'ün kaynağına dair incelemeye katılmasını önerdi.
Hindistan'da 21 binden fazla vaka
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, ülkede 21 bin 393 Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 681 olarak kaydedildi.
Hindistan'da Mart ayının ortasından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.