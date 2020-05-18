Koronavirüs'te bugün | Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti. Koronavirüs kaynaklı can kayıpları ise 315 bini geçti.

ABD'de Covid-19 vaka sayısı 1 buçuk milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı.

Güney Afrika'da dün günlük rekor vaka artışı yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre dün bir günde bin 160 yeni vaka kaydedildi. Güney Afrika'da toplam vaka sayısı 15 bin 515 oldu.

225 binden fazla vakanın kaydedildiği İtalya'da bugünden itibaren Koronavirüs kısıtlamaları hafifleyecek.

Bugün (18 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Britanya'da son 24 saatte 160 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi daha hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tespit edilebilen Koronavirüs kaynaklı ölümler 34 bin 796'ya çıktı. Ülkede şu ana dek 2 milyon 682 bin kişiye test yapıldı, 246 binden fazla kişinin pozitif olduğu belirlendi.

İtalya'da mart ayından beri en az ölüm

İtalya'daki son verileri açıklayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede son 24 saatte 99 can kaybı yaşandığını ve 451 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer yeni tablonun, salgının ikinci ayı olan mart ayından beri en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

İtalya'da şu ana kadar 225 bin 886 vaka tespit edildi ve bu vakalardan 32 bin 7'si hayatını kaybetti.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti

İran'da Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 57'ye çıktı. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 94 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Hindistan'da günlük 5 binden fazla vaka

Hindistan'da bir günde 5 bin 424'den fazla yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 96 bin 169'a çıktı.

Hindistan test kapasitesini yükselterek 2.3 milyondan fazla test yaptı.

Japonya'nın Osaka kentinde Mart'tan beri ilk kez günlük vaka yok

Japonya'nın en büyük üçüncü şehri olan Osaka'da 9 Mart'tan bu yana ilk kez hiç yeni Koronavirüs vakası kaydedilmedi. Osaka'da toplam vaka sayısı bin 770 olarak belirtildi.

Başkent Tokyo'da ise Pazar günü kaydedilen günlük vaka sayısı 5 oldu. Tokyo'daki günlük vaka sayısı ise 7 Nisan'dan bu yana en düşüğü olarak belirtildi. Japonya'da toplam 24 saatte 28 vaka görüldü.