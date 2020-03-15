Koronavirüs sonrası uzaktan bağlantıya talep 4 kat arttı

Yeni tip Koronavirüs'ün tüm dünyada yayılmasının ardından Vatandaşlar özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışırken yetkili kurumlar tarafından çok sayıda organizasyon, fuar, toplantı ve spor müsabakası da iptal edildi. Bu dönemde çok sayıda şirket uzaktan çalışmayı da gündemine aldı. Uzaktan bağlantıya talep 4 kat arttı.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, Google, Facebook ve Twitter gibi dev şirketler adım adım uzaktan çalışma modeline geçerken Türkiye’de de şirket uzaktan çalışma modeli üzerinde hazırlıklara başladı. Hafta içi bazı şirketler gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlarken, bazıları 1-2 günlüğüne çalışanlarını evden çalıştırıp durumu test etti. Bu çalışanlar üzerinden sistemdeki olası problemleri görüp onlar için de ek tedbirler aldı. Bu şirketler planlarını virüsün daha da yayılması durumunda çalışanlarının büyük bir bölümünü evden çalıştırma üzerine kuruyor.

Koronavirüs salgınının ardından uzaktan çalışma için gerekli olan sistemlere talebin arttığını söyleyen Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım, “Şirketlerin en fazla talep gösterdiği sistemler uzaktan bağlantı yapılarak katılabilen konferans sistemleri. Bu sistemlerde 25 ayrı katılımcı bir toplantıya katılıp aynı çalışma üzerinde değişiklik yapabildiği gibi hepsi ekranında diğer kullanıcıları görebiliyor. Şirketler ilk etapta bu sistemlere yoğun ilgi gösterdi” diye konuştu. Bulut sistemleri üzerinden güvenli şekilde yapılan bağlantılarla şirketlerin iş süreçlerini hızlı şekilde devam ettirdiğini belirten Yıldırım, “Bu sistemi kullanmak için çalışanların telefonun ya da bilgisayarının olması yeterli” dedi.

IP santralların iş ortamındaki telefon görüşmelerini, ofiste olmadan da her yerden gerçekleştirme olanağı sağladığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “Okulların tatil edilmesi kararından sonra çocukların evde olacağını varsayarsak pek çok ebeveyn evden çalışmak zorunda kalacak. Bu da şirketleri ister istemez personellerinin evden çalışmasına izin vermesine sebep olacak ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamalarını sağlayacak. Daha şimdiden çok önemli kamu kurumları ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri bu sistemlerin kurulması için bizimle temasa geçti. Talepler 4-5 kat arttı.”