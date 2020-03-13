Koronavirüs | "Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacak"

Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymamasının tepki toplaması üzerine gazeteci Candaş Tolga Işık 'İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini, Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin deport edileceğini ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağını' öne sürdü.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, dün akşam (12 Mart) bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na uyup uymadıklarını sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki topladı.



Gelen tepkilerin ardından ise Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini duyurdu.

Işık, Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.