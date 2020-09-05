Koronavirüs salgınının vurduğu kırtasiyeciler KDV indirimi istiyor

Yeni eğitim-öğretim yılının normal seyrinde başlamaması kırtasıye sektörünü olumsuz etkiledi. Yıllık cironun yüzde 40’ının sadece bir aylık dönemde yapıldığını söyleyen kırtasiyeciler bu süreçte KDV indirimi talep ediyor.

Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre, pandemi döneminde uzaktan eğitim modeline geçilmesinden etkilenen 13 bin kırtasiyeci normal şartlarda okul sezonunun başladığı Eylül ayından da umutlu değil.

Tedarikçi ve okullarla anlaşıp malzemeleri sezon öncesinde satın alan esnaf okulların online eğitime geçmesi ile satış yapamayacağını söylüyor. Sektör temsilcileri ise salgından kaynaklı bu darboğazın aşılması için öncelikli olarak sektöre bir vergi indirimi getirilmesini talep ediyor.

Online ve market etkiledi

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, pandemiyle beraber online alışverişin de kırtasiyecileri etkilediğini belirterek, “Serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre hizmet veriyoruz. Kırtasiyeler 365 gün tüketicilere 100 bin barkotlu ürün sunarken marketler sadece 2-3 haftalık dönemde 35 ürün satıyor ve sektörde bir pazar payına ulaşıyor” diye konuştu.

KDV indirilsin

Kırtasiye ürünlerinde KDV indirimi yapılması gerektiğini belirten İrem Özkal, “2004 yılında bazı kırtasiye ürünlerine daha rahat ulaşımın sağlanması için yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmişti. Ancak buna bütün ürünler dahil edilmedi. Biz bu dönemde bazı ürünlerde hala yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e, bazı ürünlerde yüzde 8 olan KDV’nin ise yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber yaşadığımız tüm sıkıntıları ilgili bakanlıklara ilettik. Esnaf odalarımız da bu süreçte taleplerini resmi yazılarla bakanlıklara iletti. Pandemi döneminde gelen ek vergileri ürünlere yansıtmamak imkansız. O yüzden sektörün ayakta kalması adına vergi düzenlemesi şart” diye konuştu.