Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde vakaların azamasıyla hayat normale dönmeye başladı.

Vuhan’da bölgesel yönetim, Çarşamba günü itibarıyla gıda gibi günlük ihtiyacı sağlayan üretici işletmelerin faaliyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı. Açılan fabrika ve işletmelerden, salgının önlenmesi için gerekli dezenfekte işlemlerini yapmaları, çalışanların hastalık belirtilerinin takibi gibi önlemler almaları istendi.

VoA'nın aktardığına göre Çin’de hastalık riskinin düşük olduğu bölgelerdeyse kontroller hafifletilse de seyahat yasağı gibi önlemler hala devrede. Otomobil ve diğer sektörlerin Nisan ayının ortalarından önce üretime geri dönmesi beklenmiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang salgının ekonomiye etkisinin “geçici ve sınırlı” olduğunu savunarak, yabancı firmaların Çin’deki tedarikçilerini bırakarak üretimi ülke dışına taşıması gerektiği yönündeki tavsiyeleri reddetti.

Çin’de üretimin merkezlerinden biri olan 11 milyon nüfuslu Vuhan sakinlerine 23 Ocak’tan beri evlerinden çıkma yasağı uygulanıyor. Çevre kentlerde de uygulamaya konulan kısıtlamalar 60 milyon kişiyi kapsadı. Sinemalar, alışveriş merkezleri kapatıldı.

Vuhan ve çevresi, akıllı telefon ve otomobil üretimi konusunda küresel tedarik zincirinin önemli bir halkası konumunda bulunuyor. Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaleti Çin’in otomobil üretiminin yüzde 6’sına ev sahipliği yapıyor.

Gıda ve günlük ihtiyaçların üretimi için gerekli fabrika ve işletmelerin açılmasına izin verilse de, kuaförler, karaoke barlar gibi işletmelerin salgın sorunu çözülene kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Otomobil parçalarının üretimi Çin’de yapılan Renault şirketi, 20 Mart’tan itibaren üretimi geçici olarak başlatmayı planladıklarını ancak son kararı vermek için Çin hükümetini beklediklerini açıkladı.

Dünyada salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin’de bugüne dek 80 binden fazla kişide Corona virüsü tespit edildi. Yaklaşık 60 bin kişi virüsten kurtuldu ve iyileşti.