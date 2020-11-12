Koronavirüs salgınının 7 ayında ücretsiz 260 milyon maske dağıtılmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 Yılı Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin yönelttiği bazı sorulara yazılı yanıt verdi.

İktidar, Covid-19 salgını başladıktan kısa bir süre sonra, 6 Nisan tarihinde perakende olarak maske satışını yasaklamış, 8 Mayıs tarihinde ise bu yasağı tavan fiyat belirleyerek kaldırmıştı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye’nin tamamında sokağa çıkarken takılması zorunlu olan maskeleri Meclis’te gündeme getiren HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Bütün yoksullara neden maske dağıtılmamaktadır” sorusunu yöneltti.

Pandemi sürecinde valilikler, eczaneler ve PTT aracılığıyla ücretsiz dağıtılan maske sayısının 260 milyon adet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “8 Mayıs 2020’den itibaren piyasada maske satışları tavan fiyat dahilinde serbest bırakılmıştır. Yüksek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı devam etmektedir” dedi.

“Biz bize yeteriz” kampanyasında toplanan 2 milyar liraya ne oldu?

Oktay’a, pandemi dönemindeki ekonomik tabloya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz’ yardım kampanyasına ilişkin sorular da yöneltildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun “Biz Bize Yeteriz kampanyasında ne kadar para toplandı, bu paralar nereye harcandı” sorusuna yanıt veren Oktay, kampanya kapsamında toplanan paranın 2 milyar 80 milyon TL olduğunu ifade etti ve “ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu hesabına aktarılan bu kaynağı hane başı 1.000-TL tutarında olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Bağışların 2 milyarı aşkını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Yapılan yardımlar, bakanlığımız sosyal medya hesaplarından, her ay düzenli olarak paylaşılmaktadır” dedi.

Pandemi döneminde çalışma hayatına ilişkin atılan adımlar hakkında da bilgi veren Oktay, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğini etkin bir şekilde uyguladıklarını, ayrım gözetmeksizin işgücü piyasasının tüm taraflarına destek sağladıklarını söyledi. Oktay’ın paylaştığı verilere göre pandemi döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan toplam 30 milyar 895 milyon 431 bin 815 TL kullanıldı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kullanılan yaklaşık 31 milyar TL’nin kullandığı başlıklar ise şu şekilde sıralandı:

Normalleşme Desteği: 1 milyar 497 milyon 856 bin 252 TL

1 milyar 497 milyon 856 bin 252 TL İşsizlik Ödeneği: 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 TL

3 milyar 936 milyon 886 bin 312 TL Nakdi Ücret Desteği: 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 TL,

5 milyar 116 milyon 119 bin 331 TL, Kısa Çalışma Ödeneği: 20 milyar 344 milyon 569 bin 920 TL

Oktay ayrıca sosyal destek programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin verileri de paylaştı. Oktay 2 milyon 80 milyon TL’ye yakın bağışın toplandığı Biz Bize Yeteriz Kampanyası dahilinde 2 milyon 9 bin 267 haneye 2 milyar 9 milyon 267 bin TL yardım yapıldığını söyledi.