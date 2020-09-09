Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasaklanmasına rağmen işsizlik ödeneği talebi arttı: 7 ayda 1 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmanın yasaklandığı bu dönemde Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ağustos ayıyla ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”, ülkenin büyük sorunu olan işsizliğin Covid-19 salgınında daha da ağırlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Ocak-temmuz döneminde, İŞKUR’a işsizlik ödeneği almak için başvuran emekçi sayısı, haziran ayına göre 96 bin 186, mart ayına kıyasla 564 bin 107 kişi arttı. İşsizlik ödeneği almak için ilk 7 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 66 bin 303 kişiye ulaştı.

Bu kişilerin sadece 366 bin 974’ü ise sık sık eleştirilen ağır çalışma günü ve prim şartlarını karşılayarak ödenek almaya hak kazandı.

Yine bültene göre, işverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayıları da azalmaya devam ediyor. İŞKUR’a kayıtlı açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31.2 azalarak 114 bin 113’e düştü.

İlk 8 ayda ise açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32.8 azalarak 964 bin 265 adede geriledi. Açık iş sayısı özel sektörde yüzde 34.2 (936 bin 872) düşerken, kamuda yüzde 166.3 (27 bin 393) arttı.

Buna paralel olarak işe yerleştirilen kişi sayısı da, ağustos ayında yüzde 27.6 azalarak 75 bin 217, ilk 8 ayda yüzde 43.4 azalarak 537 bin 3 kişiye geriledi.

Ayrıca cinsiyete göre bakıldığında ilk 8 ayda işe yerleştirilen kadın sayısı yüzde 41.4 azalarak 181 bin 434, erkek sayısı yüzde 44.3 azalarak 355 bin 569 kişiye indi.