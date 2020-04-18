T24 LogoT24 Logo
Spor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in başlaması için hedeflenen tarih belli oldu

18 Nisan 2020 14:36

 
 

ETİKETLER

KoronavirüsCovid-19İngilterePremier Lig8 HaziranMaçlarFutbol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24