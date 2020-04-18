Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in başlaması için hedeflenen tarih belli oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in yeniden başlaması için hedeflenen tarih belli oldu. Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplandı, haziran ayının ilk haftası ön plana çıktı.

NTV Spor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, video konferans yöntemiyle bir araya gelen lig yönetimi ve kulüp yetkilileri, liglerin 8 Haziran'da yeniden başlatılmasını planlanıyor.

İngiltere'deki tecrit uygulamasının 7 Mayıs'a kadar uzatılmasını bekleyen kulüpler, Haziran'ın ilk haftasında sahalara dönmeyi planlıyor. 13 Mart'tan beri maçların oynanmadığı Premier Lig'de 9'ar maçı kalan takımlar, 5 haftalık takvimle sezonun noktalanabileceğini düşünüyor.

Premier Lig yönetiminin 1 Mayıs'ta kulüplerle yapacağı toplantıda yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.