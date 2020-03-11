Koronavirüs salgını İran yönetiminde de yayıldı

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8 bin 42 vaka ve 291 ölüm ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da salgın hükûmet kanadından da çok sayıda kişiyi etkiledi.

Al Arabiya, İran'da yönetimde Koronavirüs'ten etkilenen ve hayatını kaybedenleri listeledi. Doğrulanan ve doğrulanmayan vakaların yer aldığı listede yönetimden pek çok kişinin Koronavirüs'ten etkilendiği görülüyor. Buna göre İran'ta Koronavirüs'ten etkilendiği belirtilen üst düzey yetkili kişiler şöyle:

ISNA'nın aktardığına göre, İran'ın Acil Durum Yanıt Organizasyonu Başkanı İsmail Najar 'da Koronavirüs görüldü.

'da Koronavirüs görüldü. İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mohammad Sadr 'da Koronavirüs görüldü.

'da Koronavirüs görüldü. Yarı resmi haber ajansı YJC'nin aktardığına göre İran Meclisi Üyesi Zohreh Elahian , Koronavirüs teşhisinin ardından hastanede tedavi görüyor.

, Koronavirüs teşhisinin ardından hastanede tedavi görüyor. Iran Wire sitesi İran'ın ilk başkan yardımcısı Esgaq Jahangiri 'nin de tedavi altında olduğunu öne sürdü.

'nin de tedavi altında olduğunu öne sürdü. ILNA, İran'ın Acil Tıbbi Servis Başkanı Pirhossein Koolivand 'a 3 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konulduğunu aktardı.

'a 3 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konulduğunu aktardı. İran Dini Lideri Ali Hamaney 'in yakını ve danışmanı olan Gholamali Hadad-Adel 'in oğlu Farideddin Haddad-Adel 'de Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu.

'in yakını ve danışmanı olan 'in oğlu 'de Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu. İran Meclisi Üyesi Masoumeh Aghapour Alishahi de 29 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu.

de 29 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mojtaba Zolnour da 27 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

da 27 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Devlet ajansının aktardığına göre, İran Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masoumeh Ebtekar da Ruhani'nin kabinesinde Koronavirüs'e yakalanan ilk kişi oldu.

da Ruhani'nin kabinesinde Koronavirüs'e yakalanan ilk kişi oldu. İran'ın eski Adalet Bakanı Mostafa Pourmohammadi 'nin de Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

'nin de Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi 'nin de Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.

'nin de Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi. İran Meclisi Üyesi Mahmoud Sadeghi de virüse yakalandığını kendi duyurdu.

de virüse yakalandığını kendi duyurdu. İran Sanayi Bakanı Reza Rahmani'nin de virüs nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Al Arabiya'nın aktardığına göre İran'da yönetim kanadından Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedettiği belirtilen isimler de şöyle: