Koronavirüs salgını İran yönetiminde de yayıldı

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8 bin 42 vaka ve 291 ölüm ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da salgın hükûmet kanadından da çok sayıda kişiyi etkiledi.
Al Arabiya, İran'da yönetimde Koronavirüs'ten etkilenen ve hayatını kaybedenleri listeledi. Doğrulanan ve doğrulanmayan vakaların yer aldığı listede yönetimden pek çok kişinin Koronavirüs'ten etkilendiği görülüyor. Buna göre İran'ta Koronavirüs'ten etkilendiği belirtilen üst düzey yetkili kişiler şöyle:
- ISNA'nın aktardığına göre, İran'ın Acil Durum Yanıt Organizasyonu Başkanı İsmail Najar'da Koronavirüs görüldü.
- İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mohammad Sadr'da Koronavirüs görüldü.
- Yarı resmi haber ajansı YJC'nin aktardığına göre İran Meclisi Üyesi Zohreh Elahian, Koronavirüs teşhisinin ardından hastanede tedavi görüyor.
- Iran Wire sitesi İran'ın ilk başkan yardımcısı Esgaq Jahangiri'nin de tedavi altında olduğunu öne sürdü.
- ILNA, İran'ın Acil Tıbbi Servis Başkanı Pirhossein Koolivand'a 3 Mart'ta Koronavirüs teşhisi konulduğunu aktardı.
- İran Dini Lideri Ali Hamaney'in yakını ve danışmanı olan Gholamali Hadad-Adel'in oğlu Farideddin Haddad-Adel'de Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu.
- İran Meclisi Üyesi Masoumeh Aghapour Alishahi de 29 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını kendi duyurdu.
- İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mojtaba Zolnour da 27 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
- Devlet ajansının aktardığına göre, İran Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masoumeh Ebtekar da Ruhani'nin kabinesinde Koronavirüs'e yakalanan ilk kişi oldu.
- İran'ın eski Adalet Bakanı Mostafa Pourmohammadi'nin de Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.
- Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi'nin de Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.
- İran Meclisi Üyesi Mahmoud Sadeghi de virüse yakalandığını kendi duyurdu.
- İran Sanayi Bakanı Reza Rahmani'nin de virüs nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.
Al Arabiya'nın aktardığına göre İran'da yönetim kanadından Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedettiği belirtilen isimler de şöyle:
- IRNA'nın aktardığına göre eski milletvekili Mohammadreza Rachhamani, Pazartesi günü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Yarı resmi Tasnim ajansının aktardığına göre, eski İran Devrim Muhafızları Komutanı Farzad Tazari de Pazartesi günü hayatını kaybetti.
- Tasnim, İran Meclisi Üyesi Fatemeh Rahbar'ın da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
- Yarı resmi Fars haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in eski danışmanı Hossein Sheikholeslam'ın da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
- İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi Hadi Khosroshahi de hayatını kaybetti.