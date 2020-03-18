Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde üç eyalet de 'Biden' dedi, Sanders kampanyası sessizliğe büründü

T24 Dış haberler

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, dün yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan üç ön seçimde de rakibi Bernie Sanders'ı rahatlıkla geçerek Demokrat Parti başkan adaylığı yarışında çok ciddi bir avantaj elde etti.

Üç eyalette de oy sayımı devam ederken, Biden'ın üç seçimi de kazandığı duyuruldu. Tam olarak hangi adayın kaç delege kazandığı oyların tamamı sayıldığında belirlenecek. Eski Başkan Yardımcısı, Arizona'da yüzde 42.7, Florida'da yüzde 61.9 ve İllinois'de yüzde 59.1 oy aldı. Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, bu eyaletlerde sırasıyla yüzde 30, yüzde 22.8 ve yüzde 59.1'de kaldı.

Biden bu sonuçlarla kapanması zor bir delege farkı açtı. Şu ana kadar yapılan dağılıma göre Biden'ın bin 147, Sanders'ın ise 861 delegesi bulunuyor.

Biden'ın özellikle Illinois ve Florida gibi haritadaki en kritik eyaletlerden ikisini kazanması Bernie Sanders'a yarıştan çekilmesi için yapılan baskıyı arttırabilir.

Ülkedeki Koronavirüs salgını üç eyalette de yapılan seçimlere katılımı etkiledi. Seçim kampanyaları, her oy verme günü yaptığı gibi insanları sandıklara gitmeye ikna etmeye çalışmadı. Seçim yetkililerinin açıklamalarına göre üç eyalette bir milyona yakın kişi erken oylama sistemini kullanarak pusulalarını posta yoluyla gönderdi.

Seçim kampanyaları geçen hafta dijital ortama taşınmış, ekipler evlerine gönderilmiş ve aday adayları miting yapmayı bırakmıştı. Bu kararlar seçim günleri de yürürlükteydi. Demokrat Parti ve aday adaylarının kampanyaları seçimlerin işleyebilmesi için minimum sayıda insanı sahaya çıkardı.

Dün Ohio'da yapılacak ön seçim, sağlık yetkililerinin

Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletindeki evinde yaptı. Eski Başkan Yardımcısı, internet üzerinden yayınlanan konuşmanın büyük bir bölümünü Koronavirüs'e ayırdı. "Salgını beraber atlatacağız" diyen Biden, Sanders'la taktikler konusunda uyuşmasalar da "ortak bir vizyona" sahip olduklarını ifade etti.

Sanders, eyaletlerdeki sonuçlar açıklandıktan sonra bir konuşma yapmadı ancak daha erken saatlerde o da internet üzerinden bir konuşma yaparak hükûmete "virüsün ekonomiye etkileri" konusunuda seslenmişti.