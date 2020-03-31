Koronavirüs | Rusya'da evlenme ve boşanmaların durdurulması gündeme geldi

Rusya Adalet Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bölge yöneticilerine evlenme ve boşanmaların geçici olarak durdurulmasını teklif etti.

Bakanlığın açıklamalasına göre, Koronavirüs'ün yayılma hızının artmasıyla, Rusya’nın bölge yöneticilerine evlenme ve boşanmaların geçici olarak durdurulması teklifi gönderildi. Açıklamada daha önce belirlenen nikâh günlerinin ertelenebileceği, ertelemenin mümkün olmadığı durumlarda ise davetli kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

Nikah tarihinin ertelenebileceği dönem alternatifi olarak da 1 Haziran 2020 sonrası gösterildi.

Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 300'ü geçti.