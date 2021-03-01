Koronavirüs risk haritasına göre, düşük (mavi) riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geçilen 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin bilgi verirken riskli bölgeleri 4 kategori olarak açıkladı. Erdoğan, illerin düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı şeklinde sınıflandırıldığını bildirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin il il risk haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır korona virüste düşük riskli (mavi) iller oldu.

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