"Koronavirüs risk grubunda değilim, bana bir şey olmaz" diyenlere bir MS hastasından yanıt: 45 yaşındayım ve çocuklarımı büyütmek istiyorum

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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında 114 binden fazla insanı etkisi altına alırken uzmanların açıkladığı risk grubundaki insanlar için endişe çok daha ciddi boyutta sürüyor. Virüsün belli risk durumlarında ölümcül olduğuna ilişkin açıklamalar yapılırken kronik rahatsızlığı olan insanların yaşamı için sağlık yetkilileri tarafından ve bireysel boyutta önlemler alınması ciddi önem taşıyor.

45 yaşında ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen Twitter kullanıcısı "Hémiprésente", MS hastası olduğunu ve Koronavirüs bulaştığı takdirde kronik hastalığı sebebiyle risk grubunda olduğunu hatırlattı. Risk grubunda olmayan insanların salgına karşı daha rahat davrandığını söyleyen Twitter kullanıcısı şu hatırlatmalarda bulundu:

"Eminim siz Koronavirüs nedeniyle çok hasta olmayacaksınız. Ama bana inanın, MS hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi düşük olan ben ve benim gibi kronik hastalığı olanlar, ölüm riskiyle karşı karşıya. 45 yaşındayım ve 2 çocuğum var. Yalnızca kendinizi değil, beni de düşündüğünüz için teşekkür ederim."

"Eğer ateşiniz olduğunu fark ettiyseniz evde kalın. Maskeleri gerçek tehlike altında olan insanalara bırakın. Doktora gitmeyin, acil durum hattını arayın. Çocuklarımı büyütmek istiyorum. Teşekkürler."

Norveç Sağlık Enstitüsü'nün Çin'den aldığı verilere göre belirlediği risk grubu şöyle: -65 yaş üstü -Kalp hastalığı, diyabet, kanser, yüksek şeker gibi kronik rahatsızlığı olanlar -Sigara içenler

Dünya çapında 80'den fazla ülkede görülen ve son verilere göre 4 bin 26 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için sağlık yetkililerinin aldığı önlemlerin yanı sıra kişilerin de bireysel olarak alabileceği önlemler mevcut.

Hastalık Kontrol Merkezi'nden virüsü yaymamak için öneriler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Koronavirüs teşhisi konulan, gözlem altında tutulan ya da semptomları kendinde farkeden kişilerin virüsün yayılmasını engellemesi için yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı:

- Sağlık hizmeti almaya gitmek dışında evden çıkmayın. Semptomları hafif olan gösteren kişiler bile kendilerini evleri içinde karantinaya almalılar. Okul, iş gibi kalabalık alanlara girmemeliler.

- Evinizdeki diğer insanlardan ve evcil hayvanlardan kendinizi uzak tutun. Evden çıkmaması gerektiğini bilen biri ev içinde de bir odadan fazla ayrılmaması gerektiğini hatırlamalı. Önlem olarak diğer insanlardan uzak durulduğu gibi evcil hayvanlardan da uzak durulmalı.

- Doktor ziyaretinden önce hastaneyi arayın. Hastanelerde gerekli önlemlerin alınabilmesi için doktorunuzu ziyaret etmeden önce bilgilendirme yapmalısınız.