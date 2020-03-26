Koronavirüs | Otobüs şirketleri bakanlıktan bilet fiyatlarına 'düzenleme' talep etti

Koronavirüs salgını, şehirlerarası yolcu taşımacılığını da vurdu. İşletmeler, yolcu sayısının düşmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “bilet fiyatlarında düzenleme” talebinde bulundu. Ulaştırma Bakanlığı’nın, talebi değerlendirdiği belirtiliyor.

Sektör kaynakları, yaptıkları açıklamada, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapılması halinde sorunun aşılabileceğini belirterek, “Yönetmeliğe göre bilet tarifeleri, dört aylık sürelerle belirleniyor. Bakanlık, bunu gündemine alabilir” görüşünü dile getirdi. Bu konuda, kısa süre içinde bir adım atılması bekleniyor.

Salgın öncesinde günlük tarifeli (öncesinde ilan edilen saatte hareket eden) otobüslerle, şehirlerarası 7 bin 700 dolayında sefer yapılıyor ve ortalama 200-220 bin dolayında yolcu taşınıyordu. Bu sayı hızla düştü ve 40 bin düzeyine kadar geriledi. İçişleri Bakanlığı da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik bir genelge yayımladı. Buna göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek. Bir otobüsün, 100 koltuğu varsa yalnızca 50 koltukta yolcu taşınabilecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, işletmeler, yolcu sayısının hızla düşmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. İşletmeler, Koronavirüs salgını sonrasında yolcu sayısını düştüğünü, sektörün zora girdiğini belirterek, “bilet fiyatlarında düzenleme” talebinde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın, talebi değerlendirdiği belirtiliyor. Sektör kaynakları, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapılması halinde sorunun çözülebileceğini belirterek, “Yönetmeliğe göre bilet tarifeleri, dört aylık sürelerle belirleniyor. Bakanlık, bunu gündemine alabilir. Böylece sorun aşılabilir” görüşünü dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın, bu konuda kısa süre içinde bir karar alması bekleniyor.