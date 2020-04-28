T24 LogoT24 Logo
Dünya

Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği Litvanya'da başkentin kafeleri sokaklara taşınacak

Koronavirüs önlemleri hafiflerken kafe ve restoranlar masaları arasında en az 2 metre olacak

28 Nisan 2020 16:05

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapanan işletmelerin çalışmaya dönmesi için şehri "dev bir açık hava kafesi" projesi gündemde. 

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada genelinde milyonlarca işletme gibi Litvanya'da restoran ve kafeler kapanmak zorunda kaldı. Bin 344 Koronavirüs vakasının kaydedildiği ülkede başkent Vilnius'ta normal hayata dönüş planları yapılırken restoran ve kafelerin açık havaya taşınması planlanladı. 

Litvanya Sağlık Bakanlığı, açılmaya başlayacak işletmelerin katı fiziksel mesafe kurallarına uygun hareket etmesini bekliyor. Mağazalar belli bir sayıda müşteriyi içeri alırken, kafe ve restoranlarda da masaların birbirinden en az 2 metre uzakta konumlanması gerekiyor. 

Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Šimašius, "Meydan ve sokaklarda bulunan kafeler masalarını bu sezon dışarı kuracak" dedi. 

 

ETİKETLER

litvanyakaferestorankoronavirüssalgınkarantinavilnus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24