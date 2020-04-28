Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği Litvanya'da başkentin kafeleri sokaklara taşınacak

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapanan işletmelerin çalışmaya dönmesi için şehri "dev bir açık hava kafesi" projesi gündemde.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada genelinde milyonlarca işletme gibi Litvanya'da restoran ve kafeler kapanmak zorunda kaldı. Bin 344 Koronavirüs vakasının kaydedildiği ülkede başkent Vilnius'ta normal hayata dönüş planları yapılırken restoran ve kafelerin açık havaya taşınması planlanladı.

Litvanya Sağlık Bakanlığı, açılmaya başlayacak işletmelerin katı fiziksel mesafe kurallarına uygun hareket etmesini bekliyor. Mağazalar belli bir sayıda müşteriyi içeri alırken, kafe ve restoranlarda da masaların birbirinden en az 2 metre uzakta konumlanması gerekiyor.

Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Šimašius, "Meydan ve sokaklarda bulunan kafeler masalarını bu sezon dışarı kuracak" dedi.