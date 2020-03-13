Koronavirüs | Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerinin görevlerini daha iyi icra etmesi amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları gerekiyor. Dolayısıyla 48 saat geçerli olmak üzere gece yarısı saat 00:01'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Şüpheli durumlarda 122 numaralı hattı aramanız rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'dan geri dönen vatandaşların biran önce sağlık kurumlarına gelmeleri uyarısında bulundu. Uyarılara uymayan vatandaşlara karşı yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İKBY'nin Süleymaniye kentinde 19, Erbil'de ise 8 olmak üzere toplam 27 Koronavirüs vakası tespit edildi.