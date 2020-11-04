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Koronavirüs

Koronavirüs önlemi olarak Danimarka'da 17 milyon vizon uyutulacak

04 Kasım 2020 21:44

Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar, mutasyona uğrayan Koronavirüs nedeniyle uyutulacak. Virüsü insanlara bulaştırdıkları kaydedilen vizonlarının ülkedeki sayısının 15-17 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip Koronavirüs'ün hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'un Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda mutasyona uğradığını ve insanlara bulaştığını söyleyerek, mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini belirtti. Frederiksen, bunun zorunlu bir karar olduğunu dile getirdi.

 

 

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