Koronavirüs olan eski CHP'li vekil Öğüt: Bir doktor olarak bütün önlemleri almıştım; ben bile virüse yakalandıysam vatandaşları siz düşünün

Koronavirüse yakalanan ve pazar gününden bu yana hastanede tedavi gören eski CHP İstanbul Milletvekili Doktor Kadir Gökmen Öğüt, yaşadıklarını anlattı. Tecrit atında kaldığını ve kimseyle görüştürülmediğini söyleyen Öğüt, virüsü kaptığını düşündüğü cenaze törenine eldiven ve maska takarak gittiğini söyledi. "Bugünkü aklım olsaydı o cenaze törenlerine gitmezdim" diyen Öğüt, "Bütün bu önlemlere rağmen ben bile virüse yakalandıysam vatandaşları siz düşünün.

Hürriyet'ten İdris Emen'e açıklamalarda bulunan Öğüt şunları kaydetti:

"Şu anda tedavim devam ediyor, tecrit altındayım. Akrabalarımla ve ailemle görüşmüyorum. Tek başıma bir odada kalıyorum. Durumum iyi. Nefes darlığı çekmiyorum. Bir iki güne hastaneden taburcu olmayı umuyorum.

Koronavirüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Pazar günü iki cenaze törenine katıldım. Bütün önlemleri almıştım. Eldiven giymiş, maske takmıştım. Törenlerde kimseyle tokalaşmadım. Yakın temasım olmadı. Ama bu cenaze törenlerine katılmamam gerekirdi. Bugünkü aklım olsaydı o cenaze törenlerine gitmezdim…

Ben bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak çok dikkat ediyordum. Eldivensiz dışarı çıkmıyordum. Arabamda her zaman dezenfektan bulunduruyordum. Ellerimi sık sık yıkıyordum. Ama bir şekilde virüse yakalandım. Bütün bu önlemlere rağmen ben bile virüse yakalandıysam vatandaşları siz düşünün."

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