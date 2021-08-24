Emine Ün'ün annesi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi Koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün sabaha karşı annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.