Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi; temassız ödemeye ilgi arttı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını insanların alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını değiştirdi. Bu dönemde geçen yıla göre, ATM'lerden nakit çekim oranı yüzde 14 düştü. Temassız ödemeye ise ilgi 3 kat arttı.

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan, müşterilerin değişen alışkanlıklarına dair gözlemler yaptıklarını söyleyerek araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.



Yazgan, elle temas edilen kâğıt paranın, plastik kartların, ATM’lerin ve pos cihazlarının, virüs tehdidi yüzünden insanların tedirginlikle kullandığı ödeme araçları haline dönüştüğünü dile getirdi.

"Kartlı ödeme tercihleri 3 kat arttı"

Koronavirüs sürecinde temassız finansal teknolojilerin ön plana çıktığını belirten Yazgan, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsünün geçtiğimiz günlerde "temassız ödeme yöntemlerini tercih etmek daha iyi bir fikir" sözleri nakitsiz bir ekonominin pratikliğinin yanında sağlık için de en uygun model olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de ise bu süreçte nakit yerine temassız ödemeleri tercih edenlerin sayısında hızlı bir artış gözlendi. Kartlı ödeme tercihleri geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. Bunun yanı sıra ATM’lerden nakit çekim oranı ise yüzde 14 düşmüş durumda. Temassız ödemeye ise ilgi, salgın sürecinde geçtiğimiz senelere oranla 3 kat arttı" dedi.

2 milyon kart ilk kez alışveriş için kullanıldı

İnternetten alışveriş yapma seçeneğinin, evde kalma zorunluluğu ile daha çok tercih edildiğini vurgulayan Yazgan, "BKM verilerini baz alarak yapmış olduğumuz araştırmalarda, 2 milyon kartın ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığı görüldü. Pandemi döneminde 5 milyon kart ise, internetten ödemeye açıldı. Alışverişlerde mobil cihaz kullanımı da ciddi oranda arttı" diye konuştu.