Koronavirüs | New York'ta ölenlerin şehrin parklarına gömülmesi gündeme geldi

ABD'de yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları 10 bini aşarken ülkede salgından en fazla etkilenen New York'ta ölenlerin geçici olarak belli parklara gömülmesi gibi ihtimaller gündeme geldi.

Son verilere göre ABD'de Koronavirüs vala sayısı 340 bini aşmış durumda. New York City'de ise Belediye Meclisinin Sağlık Komitesi Başkanı Mark Levine, şehirdeki morgların resmen dolu olduğunu söyledi. Levine, "Ölenleri geçici yerleştirmeye başlayabiliriz. Bunun için New York parkları kullanılabilir (Evet, doğru okudunuz). Bunu kaldırmak New Yorklular için zor olabilir" yazdı.

Levine, daha fazla detay vermek istemedi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise fikre katılmadığını söyleyerek, böyle planları desteklemek istemediğini söyledi.

New York eyaletinde 131 binden fazla Koronavirüs vakası bulunuyor ve 5 bine yakın insan hayatını kaybetti.