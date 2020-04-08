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Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda ikinci gününü geçiren Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

08 Nisan 2020 21:40

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Britanya Başbakan Boris Johnson'ın iyileşmekte olduğu ve yatakta oturabildiği bildirildi.

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