Koronavirüs nedeniyle tur iptali nasıl yapılır?

Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' ilan ettiği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceden ödemesi yapılan turların nasıl iptal edilebileceğine ilişkin bir yönerge hazırladı.

Armutçu, "Koronavirüs'ün yayıldığı ülkelerden birine gitmek için tur satın aldıysanız, ‘mücbir’ sebep gerekçesiyle 30 gün öncesinden, fesih koşulu da aranmaksızın turu iptal edebilirsiniz. Tur ücretini, vergi/harç gibi zorunlu olanlar dışında kesintisiz alabilirsiniz. Şirket ödemeyi 14 gün içinde yapmazsa ya da farklı şekilde kesinti yaparsa, tüketici hakem heyetleri ile adliyelerde bulunan tüketici mahkemelerine başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Aynı şekilde uçak bileti iptalinde mağduriyet yaşarsanız adres yine tüketici hakem heyetleri." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın