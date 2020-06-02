Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde Koronavirüs'e yakalanmasının ardından ten rengi değişen doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti.

İki doktorun 18 Ocak'ta Koronavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ​daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlenmiş, Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlamıştı.

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Covid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.