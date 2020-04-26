Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Sıkıntılı günler geçsin, babamın mezarına gitmek için bir gün belirleyelim

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu babası için anma çağrısı yaptı.

Çağrısını Twitter hesabından duyuran Onur Taşcıoğlu "Bu sıkıntılı günler geçtikten sonra babamın mezarına gitmek için bir gün belirleyelim" dedi.

Mezar başı anması için "herkes kaşkolunu takıp gelsin" diyen Onur Taşcıoğlu, babası için içinde talan tek şeyin bu olduğunu yazdı.

Prof. Cemil Taşcıoğlu Çapa'da dahiliye uzmanı olarak görev yaptığı dönemde Koronavirüs kapmış, bir süre Covid-19 tedavisi görmüştü.

67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu,Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Onur Taşçıoğlu, babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarı başına bağladığı kaşkol ile sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştu.