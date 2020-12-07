Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 489, Türkiye'de 15 gazeteci yaşamını yitirdi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), dünyada 489, Türkiye’de 15 gazetecinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign’in (PEC) raporunu paylaşan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), geçen mart ayından bu yana 56 ülkede 489 gazetecinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği belirtildi. Türkiye'de ise şu ana kadar 15 gazeteci Koronadan yaşamını yitirdi.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren gazeteciler:

– Hacı Bozkurt / DHA

– Ferhat Koç / Milli Gazete

– Hikmet Bakan / ATV– SHOW TV

– Yılmaz Tarancı / Dokuzhaber

– Cengiz Koncuk / Amatörce Gazetesi

– Ahmet Kekeç / Star

– Hasan Can / TRT

– Süleyman Usta / Çay TV

– İbrahim Toru / Kanal Urfa TV

– İlhan Erk

– Tevfik Fazlı Doğan / Zafer Gazetesi

– Akif Çelik

– Yakup Kocabaş / Gündem Gazetesi

– Süleyman Şah Gökcan / Şah Medya

– Hıdır Keleş / Halk Gazetesi