Koronavirüs nedeniyle bir kez ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yaz yapılacak; organizasyon komitesi "Erteleme şansımız yok" dedi

2020 Tokyo Olimpiyatları organizasyon komitesi başkanı Yoshiro Mori, Koronavirüs endişelerine rağmen daha önce ertelenen Olimpiyatlar'ın bu yaz yapılabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Mori, "Bir kez daha erteleme şansımız yok" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski Japonya Başbakanı olan Yoshiro Mori, Koronavirüs salgını nedeniyle bir kez ertelenen organizasyonun "bir daha ertelenme şansı olmadığını" söyledi.

Kyodo haber ajansının organize ettiği bir toplantıda konuşan Mori "Uzun geceler sonunda güneş elbette doğacaktır. Buna inanarak, bir çok insana umut ve neşe vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mori, organizatörlerin yakın zamanda 23 Temmuz'da başlaması planlanan organizasyonda denizaşırı seyircilerin kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceğini söyledi.