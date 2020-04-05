Koronavirüs tanısı konan Britanya Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Johnson’ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklandı.

Johson'ın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doktorunun tavsiyesi üzerine Başbakan, bir takım testler için hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra halen inatçı Koronavirüs semptomları göstermeye devam ettiği için, bu tedbir amacıyla atılan bir adım."

"Solunum desteği alacak"

Sputnik'in haberine göre; RIA haber ajansına konuşan Birleşik Krallık ulusal sağlık sistemi yönetimi içerisindeki bir kaynak, Johnson'ın yapay solunum desteği alacağını öne sürdü.

Söz konusu kaynak, "Johnson acil bir şekilde hastaneye kaldırdı. Akciğerlerine solunum desteği sağlanacak" dedi.

Ne olmuştu?

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.



O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."



