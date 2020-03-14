Koronavirüs nedeniyle artan maske talebine 'kamusal' çözüm

Maskenin yokluğunun çok önemli bir boşluk olacağını ve onun için hastanede her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşıladıklarını söyleyen Aksoy, “Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz” dedi.