Koronavirüs nedeniyle artan maske talebine 'kamusal' çözüm

İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı.
"Terzihane karşılıyor"
Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, “Hastanemizin maske ihtiyacını terzihanemizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunmasının biraz daha zor” dedi.
Maskenin yokluğunun çok önemli bir boşluk olacağını ve onun için hastanede her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşıladıklarını söyleyen Aksoy, “Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz” dedi.