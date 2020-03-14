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Koronavirüs nedeniyle artan maske talebine 'kamusal' çözüm

Turgutlu Devlet Hastanesi cerrahi maskeyi bünyesinde üretmeye başladı

14 Mart 2020 11:51

Koronavirüs nedeniyle maske talebini istismar eden fırsatçılara karşı Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi cerrahi maskeyi kendi bünyesinde üretmeye başladı. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'küresel salgın' olarak tanımlanan Koronavirüs sonrası başta maske olmak üzere birçok medikal ürün yoğun talep görünce, stoklar da azaldı. Günde yaklaşık 1000 maskenin kullanıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi’nin yetkilileri ise çareyi, cerrahi maskeyi üretmekte buldu.

İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı.

"Terzihane karşılıyor"

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, “Hastanemizin maske ihtiyacını terzihanemizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunmasının biraz daha zor” dedi.


 

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