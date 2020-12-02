Ordu'daki Cemile Hemşire'nin çocuğunun velayeti babadan alınarak anneye verildi

Ordu'da boşanma sürecindeyken Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire Cemile Deniz'in itirazı üzerine, Ordu 2'nci Aile Mahkemesi, ilk kararı bozdu. Çocuğun velayeti babadan alınıp, anne Deniz'e verildi.

Geçen hafta Ordu'da Aile Mahkemesi, Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Deniz'in yanında kalan çocuğunun velayetini, Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine vermişti.

Mahkemenin verdiği kararda, Koronavirüs'ün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denilmişti.

Karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Cemile Deniz, “Covid-19 benim suçum değil” diyerek çocuğunun velayetinin yeniden kendisine verilmesini istemişti.

'Covid-19 benim suçum değil'

Kararın ardından konuşan Cemile Deniz "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece, gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde o hâkime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum” demişti.

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, “Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" açıklaması yapmıştı.

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