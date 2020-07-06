Koronavirüs nedeniyle 2 Mart'ta kapanan Louvre Müzesi ziyaretçilere açıldı

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart başında kapanan Louvre Müzesi kapılarını yeniden açtı. Sosyal mesafenin sağlanabileceği galerilere artık ziyaret yapılabilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2 Mart'tan bugüne kapalı kalmıştı. Bugün açılan müzede sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği galeriler ziyaretçilere açıldı. Antika koleksiyonu ve "Mona Lisa" gibi eserler ziyaretçilere açık olacak.

Müzede önlemler çerçevesinde maske takmak zorunlu olacak.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olarak bilinen ve 73 bin metrekare alan üzerine kurulu Louvre Müzesi’nde 350 binden fazla eser bulunuyor. Müzeyi her yıl yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor.