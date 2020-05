Koronavirüs | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bütün ekip hazır, okula bu yıl hiç dönmemeye hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından devreye sokulacak olan uzaktan eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin merkezinin şu anda televizyon olduğunu ve bu sistem için 6 kanal alındığını aktardı.

Bakanlığın TRT ile ortak çalıştığını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk, "Bütün ekip hazır, okula bu yıl hiç dönmemeye hazırız" dedi. İlkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı programların oluşturulduğu, derslerin saat 09:00'da başlayacağını ve 20'şer dakika olacağı bilgisini veren Selçuk, dersleri kaçıranlar ve müfredatın gerisinde olan öğrenciler için de tekrar derslerinin yapılacağını kaydetti.

"Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz" diyen Bakan Selçuk, LGS ve YKS sınavlarına ilişkin olarak da, "LGS ve YKS, eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Okul tatili uzayacak mı?

Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz. Diyelim ki süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Daha da uzadı diyelim, dönem kapandı diyelim mesela... Bunu olasılık olarak söylüyorum. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak. Bizim yaptığımız şey bu. Burada şu sorulabilir; 'Acaba şöyle mi olabilir böyle mi olabilir.' Emin olun biz de önümüzdeki tabloya anlık bakıyoruz. 'Şu olursa bu olursa' diyerek farklı senaryolar geliştiriyoruz. Hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz var, kaç öğretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunların matrisi çıktı ve bunlar üzerinde çalışıyoruz.

"Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız"

Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs. vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar... Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.

Yarın okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Acaba bu eksiklikler nasıl giderir... Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Bu konuda da öncüyüz. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. Herkese temas eden bir konu.

Yıl boyunca hatta sınıflar arası işlenen konular da bağlantılıdır. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak.

Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasının markasına baktık. %30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli akıllı sistemimiz var. Bir çocuğun çözemediği sorudan, yazılım eksiğini anlıyor ve o konuyu önüne getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalışma hızını izliyorum, bu hızla gidersen senin tercihini değiştiriyorum.' diyor. Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu. Eğitim Bilişim Ağı'nda kim neyi isterse...

Bakan Selçuk ilk kez açıkladı: 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık

8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Bu da yok dünyada. Uzaktan Eğitimimizin temeli televizyon. Biz herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon bulsun... Bu varsayımsal bir şey...

İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var. 6 kanal aldık, TRT ile ortak çalışıyoruz. Bütün stüdyolarda yüzlerce insan hazırlıkları sürdürüyor. Çeşitli dersler çekiliyor. Sanatsal ve sportif çalışmalar da var. İlk okul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak? Pazartesi günü saat 9'da başlıyor, Türkçe-1. 9.30'da matematik başlıyor. Bu dersler 40 dakika değil, 20'şer dakika olacak. Salı günü hayat bilgisi ve matematik olacak. 6 frekanstan bu yayınlar yapılacak. Bir de iyileştirme programı var. Mevcut müfredatın da gerisinde olan öğrencilerimiz var. Onun için de telafi saatleri olacak. 13.30 ile 17.30 arasında orta okulun veya ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir diye duyurulacak. Bütün ekip hazır. Şu anda pilotları yapıyoruz.

Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi. hepsi girdiğinde eksikliklerimiz var mı... Birtakım eksikliklerimiz var yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onlar yüz milyondan fazla kişiyi anlık olarak sağlıyor. Bizim altyapıyı güçlendirmemiz de devam ediyor. Biz Eylül'de başlattık. Eğitim sisteminin dönüşümü için yapıyoruz. Depremler oldu, oradaki çocukların da telafi eksiklikleri olmasın diye de çalışıyoruz.

3 adet sınav paketi elimize; tercihim sınavları ertelememek ama ertelenebilir

Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir.

Yüzyüze eğitinle ilgili konuları içeren paket. Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor. Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.

EBA 23 Martta açılıyor; işte detaylar

(Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Kanallar nasıl bulunacak? Çekimler nasıl yapılacak) Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız. EBA TV, 3+3 kanal var.

Saat bazlı olarak ayrılıyor. Lisede biraz daha farklılık söz konusu. Önemli olan bizim TV'lerde bu dersleri ihtiyaç duyulan konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaptı. Belirli okullarda ve stüdyolarda öğretmenlerimiz çalışıyor. Test yayınları yapılıyor ve daha sonra bunu hayata geçireceğiz.

EBA altyapısının testi ile ilgili hafta sonu yapılacak. İstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacağız. 100 bin kişi girdi ne oluyor, 500 bin kişi girdi ne oluyor diye testlerini yapıyoruz. EBA zaten bizim çocuklarımızın bildiği bir konu. EBA'ya nasıl girilir diye bir video yaptık. Simülasyonlar yaptık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra ne yaparsın... Tabi bu veliler için.

Çocuklar bizim çocuklarımız. Muhakkak evde çalışma zamanı ayarlasınlar. Muhakkak bir ortam oluştursunlar ve belli saatlerde seçildi. Çocuğa destek olup. Virüs konusunda aşırı konuşmaların olmadığı ve çocukların MEB tarafından destekleneceği, telafi derslerin de olacağı... Çocukların fiziksel olarak rahatlayacağı hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Bir iletişim anlamında. Öğretmenlerimiz evlerinde olsun istedik. Bu arada kendi öğrencileriyle de... 1 öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim verebilir. EBA'nın böyle bir altyapısı var. Bu altyapıyı henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanın girebileceği şekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak mümkün. Bu sistem aynı şekilde özel okullar için de açılacak onun da buradan müjdesini vereyim.

Bu özel bir durum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.

Çocuklara ve ailelerine tavsiyeler

Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler.

Küçüklerin fizilsel hareketlere ihtiyacı var. Evin içinde oturmaktan dolayı. Biz müzik eşliğinde bazı hareketleri yaptıracağız. İkincisi duygusal ihtiyaçtır. Duygusal olarak çocukların rahatlaması için evde. Durum gerçekten ciddi ama tedbirlerimizi de alıyoruz. Bunun içine biraz esneklik, biraz duygusal rahatlama da gerekiyor. Küçük dokunuşlarla... Her şey eğitimsel tedbir değildir. Psikolojik, sosyal tedbirleri de yanına almalı. Durumun ciddiyetindeyiz ama panik olmamalıyız. Sohbet etmeliyiz.

Özel anaokullarının durumu

(Özel anaokulu öğrencilerinin durumu ne olacak? Öğrenci servislerinin ücretinde düzenleme yapılacak mı?) Tüm bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Ticaret hukukuyla ilgili de bir konu. Ekonomik kurallarla ilgili, vergi hukuku ile de ilgili. Bazı konularda mazeretler var. Dün açıklanana tedbirler çerçevesinde nerede neyi yapabiliriz diye çalışmalara başladık.

Meslek liselerinde maske üretimi

(Okullardaki dezenfektan ve maske üretimi) Toplumumuzda şunu çok sevinerek paylaşmak isterim. Türkiye'de mesleki eğitim, çıraklık merkezi, mesleki liselerde değişim var. Bunu mutlulukla söylüyorum. Meslek liseleri ülke sorunları ile ilgileniyor, üretimle ilgileniyor. Biz maske üretiyoruz. N95 standartında... Bu çok önemli, her yerde bulunamayan bir maske. Zaten bizim öğrencimizin eğitim gördüğü bir alan bu. Bunu kitaptan görmek yetmez, çocuk öğretmeni ile birlikte bunu üretsin hatta bir gelir elde etsinler. Biz bunun satış ve pazarlamasını da yapıyoruz. Web sitemizde de ilan ettik, satışını yapıyoruz. Tek kullanımlık çatal bıçak üretimine de geçiyoruz.

Denizcilik ile ilgili tersanenin içine okul açıyoruz. Aselsan'ın içine okul açtık. Meslek liseleri dezenfektan da üretir, maske de üretir, elektrikli otomobilin üretimine de katkı sağlar, savunma sanayiine katkı sağlar. Bunların hepsi yeni ve erişilebilir. Bu okullarımızda mezun olunduğunda iş önceliği var. Kendi yerini açabilir, imalathane kurabilir. Bu çocuklar eskisi gibi, 'Seneye askere gideceksin, işe alamayız' ile karşılaşmıyorlar. Tüm bunlar bize 'meslek lisesi hayatın içinde olmalı'yı gösteriyor.

Ücretli öğretmenler ne olacak?

(Ücretli öğretmenler ücretlerini alabilecek mi?) Mevzuat girilen ders başına verilen ücreti söylüyor. Bu mevzuatla bunu yapmamız söz konusu değil. Süreç uzarsa ne yapabiliriz diye görüşüyoruz ama şimdilik mevcut mevzuat geçerli. Bununla ilgili çalışıyoruz.