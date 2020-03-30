Koronavirüs | Maskeler seyyar tezgâhlara düştü

Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı dönemde fahiş fiyatlara satılan ve zor bulunan maskeler artık üst geçitlerde satılır hale geldi.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre, Koronavirüs sebebiyle maske kullanımının artması, seyyar satıcıları da harekete geçirdi. İstanbul’da insan trafiğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Şirinevler üst geçidinde, seyyar satıcıların maske satması dikkat çekti.

Hangi şartlarda üretildiği bilinmeyen tek maske 5 liraya satılırken, tek kullanımlık lateks eldivenlerin çifti ise 2 liraya satılıyor. Tezgâhlarda satılan maskelere vatandaşların önemli oranda talep göstermesi de dikkat çekti.