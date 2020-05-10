Koronavirüs kısıtlamalarına tepki veren Elon Musk, Tesla genel merkezini Kaliforniya'dan taşımakla tehdit etti

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapanan elektrikli araç fabrikasının açılması için ısrarcı olan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Kaliforniya'da yerel yetkililere dava açacağını söyledi ve şirketin genel merkezini kısıtlamaların daha erken kalkacağı Teksas ya da Nevada eyaletlerine taşımakla tehdit etti.

Kaliforniya'nın Alameda bölgesinde yerel sağlık yetkilileri bölgedeki fabrikaların henüz açılmasının Koronavirüs salgınını kontrol altına almak açısından doğru olmayacağını söylerken bölgede bulunan Tesla elektrikli araç fabrikasını açmak isteyen Elon Musk baskılarını sürdürüyor.

Tesla, Kaliforniya Valisi'nin imalatçıların açılabileceği açıklaması yapmasına rağmen fabrikanın açılmasına engel olan Alameda bölge yetkililerine dava açma hazırlığına girdi. Tesla, bölge yetkililerinin federal ve eyalet kararlarına karşı çıktığını savundu.

Twitter'dan tepki gösteren Tesla kurucusu Musk, şirketi Kaliforniya'dan taşımakla tehdit etti. Musk, Twitter'dan şunları yazdı:

"Tesla, Alameda bölgesine dava açıyor. Alameda'nın seçilmemiş ve cahil "görevdeki sağlık yetkilisi" valiye, başkana ve anayasal özgürlüklerimize aykırı davranıyor. Bu bardağı taşıran son damla. Tesla, genel merkezini ve gelecek projelerini hızlıca Teksas ya da Nevada'ya taşıyacak. Eğer Fremont fabrikasında imalata geri dönersek bu Tesla'nın gelecekte nasıl muamele göreceğine bağla. Tesla, Kalifonirya'da kalan son araç üreticisi"

Alameda bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Tesla ile binlerce çalışanın sağlığını güvence altına alacak bir işe dönüş güvenlik planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.