Koronavirüs | Kanada sporcularını yollamayacak; Tokyo Olimpiyatları'nın akıbeti ne olacak?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, IOC'den yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı, olimpiyatların iptal edilmesinin ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

Salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak, oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın, 4 hafta içinde alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya'da yeni tip Koronavirüs'e karşı sıkı önlemler alındığı ve önemli gelişmeler yaşandığı kaydedilirken, diğer birçok ülkede ise salgının endişe verici boyutlara ulaştığı, oyunların ertelenmesinin bu nedenle gündeme geldiği ifade edildi.

Kanada sporcularını yollamayacak

Kanada Olimpik ve Paralimpik Komitesi, IOC'nin 4 hafta sürecek karar aşamasını beklemeyerek, olimpiyatların bu yaza ertelenmesi durumunda sporcularını yollamayacağını duyurdu.