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Koronavirüs

Koronavirüs izni uzatılmayacak: 80 bin mahkûm, cezaevine dönecek

Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020’de izin verilmişti

05 Mayıs 2022 07:38

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs’ta son bulacak olmasının ardından gözler izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. AKP kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına lüzum olmadığını yönünde karar alındığını ifade etti.

Salgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkûm faydalandı. 31 Mayıs’tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

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