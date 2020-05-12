Koronavirüs için devletten maaş desteği alan Los Angeles Lakers'a tepki

Amerika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren işletmelerdeki istihdamı korumak için başlatılan Maaş Koruma Programı'ndan (Paycheck Protection Program) Los Angeles Lakers gibi güçlü spor kulüpleri ve Shake Shack, Ruth’s Hospitality Group gibi büyük şirketlerin yararlanması tepki çekti.



Reuters haber ajansı, 10 miyon dolara kadar devlet desteği öngören Maaş Koruma Programı'na başvuran 41 halka açık (borsada işlem gören) şirketin nakit zengini olduğunu ortaya çıkardı.



Reuters, bu şirketlerin devletten herhangi bir yardım almadan iki ay boyunca çalışanlarının maaşını ödeyebilecek nakite sahip olduğunu belirtti. Reuters, buna rağmen söz konusu şirketlerin program kapsamında devletten yaklaşık 104 milyon dolar yardım alacağını haber verdi.

"Fırsatçıları tanıyın"

Jacobin dergisinde yayımlanan "Koronavirüs Fırsatçılarını Tanıyın" başlıklı yazıda ise Maaş Koruma Programı'nın küçük şirketleri korumak için geliştirildiği belirtilerek, "Sıradan çalışanlar Koronavirüs salgını ortasında acı çekerken bu dev şirketler devletten dev kaynaklar alıyor" denildi.