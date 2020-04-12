Koronavirüs hastalarının ameliyatlarına ilişkin düzenleme: Acil değilse ertelenecek

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Acil Anestezi Yöntemi" kapsamında yaptığı açıklamada, hastada yeni tip Koronavirüs tanısı ya da şüphesi olduğu durumlarda acil olmayan cerrahi müdahalelerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirledi. Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi’ne göre, hastaların ateşi, ayrıntılı fizik muayenesi, akciğer filmi ve gerekli durumlarda toraks tomografisi incelenecek.