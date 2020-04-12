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Koronavirüs

Koronavirüs hastalarının ameliyatlarına ilişkin düzenleme: Acil değilse ertelenecek

Acil ameliyatlar özel ameliyathanede yapılacak

12 Nisan 2020 09:27

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Acil Anestezi Yöntemi" kapsamında yaptığı açıklamada, hastada yeni tip Koronavirüs tanısı ya da şüphesi olduğu durumlarda acil olmayan cerrahi müdahalelerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gerektiğini söyledi. 

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirledi. Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi’ne göre, hastaların ateşi, ayrıntılı fizik muayenesi, akciğer filmi ve gerekli durumlarda toraks tomografisi incelenecek. 

Buna göre, anestezi ve cerrahi girişim Covid-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada Koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek. Covid-19 pozitif veya olası vakalarda, acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak ve Koronavirüs için ayrılmış ameliyathanelerde ameliyat edilecek. 

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