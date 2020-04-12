Koronavirüs hastalarının ameliyatlarına ilişkin düzenleme: Acil değilse ertelenecek

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Acil Anestezi Yöntemi" kapsamında yaptığı açıklamada, hastada yeni tip Koronavirüs tanısı ya da şüphesi olduğu durumlarda acil olmayan cerrahi müdahalelerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Buna göre, anestezi ve cerrahi girişim Covid-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada Koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek. Covid-19 pozitif veya olası vakalarda, acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak ve Koronavirüs için ayrılmış ameliyathanelerde ameliyat edilecek.